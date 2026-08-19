Peter Hock "Clouds"

Peter Hocks großformatige Kohlezeichnungen suggerieren intensive Körperlichkeit bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit und Flüchtigkeit der Darstellungsmittel. Die Arbeiten sind nicht von der Linie her gedacht; die auf dem Papier eingeriebene Kohle wird gleichsam modelliert. Ihn interessiert der fragile Raum zwischen Fotografie, Malerei und Zeichnung, wobei die Empfindlichkeit des Mediums Kohlezeichnung ihre Entsprechung im prekären Charakter der Bildaussagen findet. Eindeutig identifizierbare Gegenstände sind in seinen Arbeiten selten. Die Offenheit, Unbestimmbarkeit und Vieldeutigkeit dessen, was zu sehen ist, spielt für Peter Hock eine zentrale Rolle. Sein Interesse gilt dem Nicht-Zuordenbaren, Merkwürdigen, Marginalen, Unnützen und vermeintlich ohne Erkenntniswert Existierenden. In seinen Zeichnungen werden die Dinge von ihrer Zweckmäßigkeit erlöst und dürfen ihre befreite Schönheit und Rätselhaftigkeit entfalten.