Peter Holl - Vernissage

Eröffnung: Sonntag, 19. Mai, 11 Uhr

Einführung: Nikolai, B. Forstbauer

Führungen

Donnerstag, 6. Juni, 18 Uhr

Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr

Nach Rosalie (2016), Ben Willikens (2017) und Emel Geris (2018) ermöglicht die Stiftung Ruoff ein weiteres Mal einen tiefen Einblick in das Schaffen einer national anerkannten Künstlerposition. Der Stuttgarter Maler Peter Holl, 1971 in Heilbronn geboren, hat sich mit seinen in großformatigen Aquarellen gefassten Annäherungen an Raumfigurationen eine weithin eigenständige Position geschaffen. „Die zweite Wirklichkeit“ würdigt Peter Holls Kunst, scheinbar etwas leicht Erkennbares zu zeigen, das doch ein Dazwischen meint und ist – und kann zugleich bisher noch nicht gesehene, neue Arbeiten vorstellen.