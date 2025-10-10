Pianist und Rockorganist, Songwriter, Arrangeur und Musikproduzent – Peter John Vettese ist eine Legende.

Er spielte und komponierte für Jethro Tull, arrangierte Annie Lennox‘ Grammy-prämiertes „Walking on Broken Glass“ und erfüllte sich in der Zusammenarbeit mit Paul McCartney einen Kindheitstraum. Überhaupt hat der Brite in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Who is Who der Musikszene zusammengearbeitet: Zucchero, die Bee Gees, Cher, Foreigner, Simple Minds, Dido, Gary Barlow, Mel C – die Liste ist schier unendlich.

Auf Schloss Kapfenburg lässt Vettese Höhepunkte seines Schaffens am Flügel Revue passieren. Dabei gibt er natürlich auch Kostproben seiner energiegeladenen und unvergleichlichen Improvisationskunst. Nicht zuletzt erzählt er aus seinem spannenden Leben. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Alle Gäste können vor Ort eine Übersetzungs-App auf ihr Mobiltelefon laden und das Interview live in deutscher Sprache mitverfolgen.