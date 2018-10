Mit seinem neunten Album „The Blue Flame“ stellt Songwriter, Sänger, Gitarrist, Pianis und Bandleader Peter Karp aus Nashville/TN sein eindrucksvolles musikalisches Talent unter Beweis.

Seine von Americana und Blues infizierte Musik nennt er selbst „Soul-Influenced Americana Blues Rock“. Karp begeistert mit seiner herrlich rauen Stimme, seinem exzellenten Gitarren- und Pianospiel ebenso wie durch sein beseeltes Songwriting. Die Zusammenarbeit mit Mick Taylor (Rolling Stones) und Sue Foley machte ihn schnell bekannt. Inzwischen hat Karp eine exzellente Band um sich geschart, mit der er nun auch in Deutschland auf Tour ist.

“Guys like Peter Karp, James Taylor and Bob Dylan embody Americana Blues, and us English guys are inspired by it.” Mick Taylor, The Rolling Stones

“Peter Karp is a star. From his muscular slide guitar soloing to his observational and oh-so-true songwriting and, most of all, that soulful expressive voice of his, dripping with innuendo. Dude’s entertaining as hell.” Goldmine Magazine

Peter Karp – Gesang, Gitarre, Piano, Bluesharp

Hernandez – Schlagzeug

Niles Terrat – Bass

Paul Carbonara – Gitarre