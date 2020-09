Peter Kraus - Live 2020

Das Programm umfasst nicht nur seine größten Hits, sondern auch einige zum Teil eingedeutschte Lieder seiner Kollegen der 50er und 60er Jahre, wie BILL RAMSEY, VICO TORRIANI, PETER ALEXANDER, TOM JONES, FATS DOMINOP und natürlich ELVIS.

Und auch die eine oder andere Überraschung wird Peter im Programm haben.

Das Publikum kann sich also darauf freuen, von Peter Kraus und seinen Musikern noch einmal in die Zeit der wilden 50er und 60er Jahre mit ihrer unbändigen Lebensfreude, der Aufbruchsstimmung und jener Hoffnung auf ein besseres Leben mitgenommen zu werden, nicht nur musikalisch, sondern auch in Geschichten und Anekdoten, Erinnerungen und Bildern.