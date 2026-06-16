Peter Lehel Quartet

Für das aktuelle Programm des Peter Lehel Quartets lässt sich der Saxophonist, Komponist und Arrangeur Peter Lehel von den Romanen, Erzählungen und Personen aus Paul Austers reichhaltigem Ouevre inspirieren.

Der 2024 verstorbene Paul Auster war Bestsellerautor in den USA und Kultautor in Europa. Er hat mit seiner Sprachgewalt und raffinierten Gedankengängen den Nerv der postmoderne getroffen. In fast allen Romanen Austers gibt es Querverweise innerhalb seines gesamten Schaffens. Der Autor selbst sieht seine Bücher als Teile derselben Landkarte. Bestimmte Charaktere tauchen mehrfach auf oder sind miteinander verwandt.

In all diesen Facetten befinden sich Analogien zur Herangehensweise Peter Lehels an die Musik, seiner Reminiszenz an Paul Auster:

• Selbstreflexion über die eigene musikalische Identität

• Querverweise in das eigene musikalische Werk sowohl in der Improvisation als auch Komposition

• Ausloten von überraschenden Wendungen

• Herangehen an existenzielle Fragestellungen