Peter Lehel & Thomas Siffling Quintett

The Music of Dusko Goykovich — mit diesem Tribute-Konzert der beiden Bläser Peter Lehel und Thomas Siffling mit der formidable Rhythm Section Daniel Prandl, Mini Schulz und Oliver Strauch wird der wunderbaren Musik des legendären Trompeters Dusko Goykovich die Ehre erwiesen.

Dusio Goykovich spielte in seiner jahrzehntelangen Karriere mit nahezu allen Großen des Jazz und zählt unbestritten selbst zu den absolut wichtigsten Musikern des Jazz. Peter Lehel lernte Dusko Goykovich vor einigen Jahren bei Konzerten mit der Wüste Welle Bigband Tübingen kennen. Beide waren als Solisten engagiert und haben auf Anhieb wunderbar harmoniert. Es folgten einige Tourneen im Quintett, in der von Dukso Goykovich besonders geschätzten Besetzung mit Trompete und Tenorsaxophon in der Frontline.

Peter Lehel hat für das Konzert im Bix eine Besetzung eingeladen, bei der jeder der Musiker unbestritten zu den führenden Protagonisten seines Instrumentes in Deutschland zählt. Fast alle Beteiligten haben die Bühne mit Dusko Goykovich irgendwann geteilt. Für den Part Duskos hat Peter Lehel den gebürtigen Karlsruher Trompeter Thomas Siffling ausgewählt, der mit seinem lyrischen und geschmeidigen Ton den Geist Duskos wiederaufleben lässt.

1958 trat Dusko Goykovich mit der International Youth Band beim Jazz-Festival im amerikanischen Newport auf – nur drei Jahre, nachdem ihn Carlo Bohländer und Jutta Hipp aus Belgrad nach Frankfurt geholt hatten. Miles Davis hörte Dusko Goykovich in Europa und ermutigte ihn nach USA zu gehen.

Ein amerikanischer Radiomoderator fragte den 1931 im bosnischen Jajce im damaligen Jugoslawien geborenen Trompeter, was er gerne in den USA machen würde. Dusko Goykovich antwortete frech: „Arrangement und Komposition studieren – in Berklee!“

Zurück in Deutschland hatte er diese Angelegenheit bald wieder vergessen – bis dann ein Brief mit dem Angebot eines Stipendiums für die Kaderschmiede des Jazz, dem Berklee College Of Music in Boston, bei ihm im Briefkasten lag. „Ich hatte in Frankfurt im Jazzkeller gespielt, zufällig mit Stan Getz, Art Farmer und Oscar Pettiford“, erinnert er sich im Gespräch mit Götz Bühler für die Jazz-thing-Artikelserie „European Jazz Legends“. „Beim Frühstück am Imbiss zeigte ich denen den Brief: ,Die schreiben, dass ich Empfehlungen brauche.‘ Stan Getz nahm eine der Speisekarten mit seinen fettigen Fingern, drehte sie um und schrieb: ,I think this young man is very talented‘ und signierte das. Dann schrieb Art Farmer dazu: ,As a trumpet player, I think he should come to Berklee.‘ Oscar zeichnete einen Pfeil zu diesen beiden Statements und schrieb: ,I agree.‘ Ich habe diese Speisekarte voller Senf und Bierflecken genommen und zusammen mit einer meiner ersten Platten, auf der Kenny Clarke mein Sideman war, in die USA geschickt. Es kam zurück: ,Sie können kommen, wann Sie wollen.’“

1961 begann er bei Herb Pomeroy in Boston zu studieren. Nach seinem Studium blieb Goykovich noch für eine Weile in den USA. 1966 kehrte Goykovich nach Deutschland zurück – zuerst nach Köln, wo er das stilprägende Album „Swinging Macedonia“ aufnahm, unter anderem mit Mal Waldron und Peter Trunk. „Ich spiele da Ballads, Blues, Bebop – und Balkan Jazz. Der Begriff steht seitdem sogar im Lexikon“, so Goykovich lapidar.

Seit 1968 hat der Trompeter in München gelebt. Er war sowohl international als Solist anerkannt, aber auch als ein wichtiger Mentor für aufstrebende und junge Jazzmusiker*innen.

1998 wurde Dusko Goykovich mit dem Schwabinger Kunstpreis ausgezeichnet, 2014 würdigte ein ECHO Jazz sein Lebenswerk und 2015 bekam er den Münchner Musikpreis verliehen. „Er gilt als Souverän aller Spielklassen, dem es bei aller Virtuosität und musikalischer Kompetenz trotzdem niemals wichtig war, als der Weltstar gefeiert zu werden, der er eigentlich ist. …“ hieß es damals in der Jurybegründung.

Besetzung: Peter Lehel (sax); Thomas Siffling (trp); Daniel Prandl (p); Mini Schulz (b); Oliver Strauch (dr)