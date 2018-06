Peter Lohmeyer liest „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde“

Die Fußballweltmeisterschaft 1954, ein deutscher Mythos, wurde bislang kaum zum Gegenstand der Literatur. Friedrich Christian Delius stellt sie in den Mittelpunkt seiner autobiografischen Erzählung über das autoritäre Klima seiner Kindheit, über die Zwänge und die Enge der 50er-Jahre.Der Schauspieler Peter Lohmeyer wurde 1962 geboren. Für seine Rolle in dem Film „Zugvögel … einmal nach Inari“ (1997) erhielt er 1998 den Bayerischen Filmpreis. Der Film „Das Wunder von Bern“ (2003) machte Lohmeyer – und seinen Sohn Luis Klamroth – bei einem breiten Publikum bekannt. In diesem Film stellen die beiden auch auf der Leinwand Vater und Sohn dar. Lohmeyers große Leidenschaft gilt der Schauspielerei, der Musik und natürlich auch dem Fußball.