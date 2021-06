‘Stuttgart 21‘ ist endlich vollendet! Hier geht es allerdings das Debütalbum vom Peter Muffin Trio „Stuttgart 21“. Ein Titel, über den Sänger und Gitarrist Julian Knoth sagt: „Da geht es um Selbstermächtigung.

Das alles ist so abstrakt, dass man den Begriff mal wieder erden und auf eine Punkplatte packen muss.“ Bassist, Co-Sängerin und Videokünstlerin Caroline d’Orville und Schlagzeuger Philipp Knoth sagen hingegen beide, sie fänden den Titel „richtig geil und richtig scheiße zugleich“.

„Stuttgart 21“ unterstreicht das, was Stuttgart mit Bands wie Die Nerven, Karies oder Human Abfall in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hat: Dass man dieses Indie- und Punk-Gitarrendings auch zugleich clever, räudig, art-schoolig, AJZ-tauglich und frei von Mackertum hinbekommen kann. Dass es Punk gibt, der sich weit über drei Akkorde und drei Liter Bier hinauswagt – ohne diese DNA zu verachten. Die Songs taumeln dabei zwischen jazzigen Vibes („An allen Tagen“), Punk-Rotz („Supercool“), Die-Nerven-Attitüde („Ich kann nicht warten“), Selbstzweifel-is-in-the-house-Indie-Schwermut („Melancholie“), Singer-Songwriter-Sound („Zu Tun“) und vertonter Hassliebe („Stuttgart am Meer“).

Postpunk? Punk 2.0? Keine Ahnung. Und eigentlich auch egal. Weil: gute Platte.

Bitte beachten Sie unsere Pandemiehinweise.