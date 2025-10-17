Peter Orloff & die Schwarzmeer Kosaken kommen

Peter Orloff, der „König der Hitparaden“ mit 16 eigenen Charts-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten.

Peter Orloff freut sich dabei ganz besonders auf das Wiedersehen mit den Menschen in Nürtingen, die am 17. Oktober Gelegenheit haben werden, ihn mit seinem Elite-Ensemble, das als Königsklasse seines Genres gilt, live zu erleben und verspricht den Zuschauern schon heute einen unvergesslichen Abend. Oder, so die Kommentare von Zuschauern, ein „Konzert mit Gänsehaut-Garantie“!  

Es gibt viele Kosakenchöre - aber nur einen Schwarzmeer Kosaken-Chor! 

