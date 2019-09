Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken Chor

Jubiläums- Tournee - Das Wolgalied - Peter Orloff zurück aus dem Dschungel! Das festliche Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores findet unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff statt. Er begründete einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt - damals übrigens gemeinsam mit Ivan Rebroff - im Schwarzmeer Kosaken-Chor seine legendäre Karriere und feiert inzwischen sein 60-jähriges Bühnen-Jubiläum. Die Zuschauer können sich auf ein ebenso faszinierendes wie berührendes Konzertereignis freuen, das die Presse als „Orloff’s Wunderchor“ mit „Stimmen so schön und groß wie Russland“ feiert. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931 965-225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931 57-4820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de