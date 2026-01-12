Peter Pan – Das Musical

Ein Musical für alle Kinder und Kind gebliebenen, die sich ihren Glauben an die Fantasie und an Feen bewahrt haben.

Peter Pan ist eine zauberhafte Geschichte über das Erwachsenwerden, Kind bleiben und Träume

leben. Das Theater Lichtermeer nimmt die Zuschauer mit auf eine fantastische Reise nach

Nimmerland. Das abenteuerliche, detailverliebte Musical entfaltet seinen ganz eigenen Zauber,

wenn das sechsköpfige Ensemble vor dem sich stetig wandelnden Bühnenbild spielt, tanzt und singt

und alle Helden und Schurken der Geschichte lebendig werden.

Klein und Groß fiebern gemeinsam mit, wenn Peter Pan und Wendy mit den verlorenen Jungen und

der Fee Tinkerbell gegen Capt’n Hook antreten. Freuen Sie sich auf eine magische Inszenierung,

liebevoll angereichert mit Schattenspielen, Handpuppen und Bühnenzauber.