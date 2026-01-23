Packende Erzählung mit mystischen Geräuschen.

Peter bringt Wendy und ihre Brüder ins geheimnisvolle Nimmerland. Dort geraten sie mitten hinein in ein rasantes Spiel zwischen Fantasie und echten Gefahren: Während Peter mutig gegen den Piraten John und seine Mannschaft kämpft, zeigt sich Wendy als kluge Geschichtenerzählerin der verlorenen Kinder.

Gemeinsam erleben sie spektakuläre Momente voller Elfenstaub und märchenhafter Kreaturen. Spannung, Fantasie und Sehnsucht nach Abenteuer vereinen sich zu einer Erzählung, die uns alle zum Träumen einlädt und die Frage stellt: Müssen wir wirklich erwachsen werden?