Peter Protschka Organic Universe

"Organic Universe“ vereint einige der besten europäischen Jazzmusiker Ihrer Generation.

Peter Protschka zählt zu den vielseitigsten und interessantesten deutschen Jazztrompetern der jüngeren Generation. Pure Energie und Leidenschaft zeichnen sein Spiel und seine Kompositionen aus. Sie sind eine Verneigung vor dem amerikanischen Jazz, wie er sich seit den frühen 60er Jahren entwickelt hat, und haben dabei immer eine sehr persönliche, europäische Note.

Peter Protschka lieferte schon 2020 mit seinem Quintett ein überragendes Konzert in der Bastion. Dieses Mal haben wir Ihn mit seinem Orgelquartett „Organic Universe“ eingeladen. Die beteiligten Musiker lassen wieder ein spannendes und hochkarätiges Konzert erwarten: Jan Prax am Saxofon, Dominik Raab am Schlagzeug und vor allem auch der in der Bastion gern gesehene Clemens Orth, diesmal an der Hammond-Orgel.