Peter Protschka Quintet feat. Rick Margitza (D/USA)

Schon zum achten Mal in Folge ist das Peter Protschka Quintett mit Stargast Rick Margitza in unveränderter Besetzung auf Europatournee: Es erwartet den Zuhörer ein von Poesie und Energie getragenes Programm. Orientiert vor allem am Hardbop, klingt in seiner eigenen Musik immer auch der Modern Jazz durch. Energie, Kommunikation, Interplay und Klangschönheit sind die Kennzeichen dieser außergewöhnlichen Besetzung.

Peter Protschka, Jahrgang 1977, zählt zu den vielseitigsten und interessantesten deutschen Jazztrompetern der jüngeren Generation. Pure Energie und Leidenschaft zeichnen sein Spiel und seine Kompositionen aus. 2004 wurde er mit dem Jazzpreis der Kunststiftung Baden- Württemberg ausgezeichnet. Die Musik der Gruppe ist eine Verneigung vor dem amerikanischen Jazz, wie er sich seit den frühen 60er Jahren entwickelt hat, und hat dabei immer eine sehr persönliche, europäische Note. Der großartige amerikanische US-Toptenorsaxophonist Rick Margitza glänzte bereits in den Gruppen von Miles Davis und Maria Schneider und veröffentlichte zahlreiche Alben bei Blue Note unter eigenem Namen. Mit von der Partie sind bekannte deutsche Jazznamen wie Martin Sasse (Piano), einer der führenden deutschen "Straight Ahead" Pianisten (Al Foster, Peter Bernstein, Brian Lynch), Martin Gjakonovski (Kontrabass), einer der gefragtesten Bassisten Europas (Adam Nussbaum, Antonio Faraò), und der wunderbare junge Berliner Tobias Backhaus (Till Brönner Band) am Schlagzeug.

Wir freuen uns auf packende Melodien, atemberaubende Virtuosität und jede Menge Groove!

Wir erwarten:

Peter Protschka (D), trumpet/ flugelhorn/ compositions

Rick Margitza (USA), tenor saxophone/ compositions

Martin Sasse (D), piano

Martin Gjakonovski (MK), bass

Tobias Backhaus (D), drums