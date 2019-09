Peter Protschka Quintet

Über die Band:

Die Geister von Miles Davis, Woody Shaw und John Coltrane – das Quintett von Peter Protschka beschwört alle sie in seiner Musik. Denn der Kölner Trompeter bewegt sich in der Tradition eines kraftvoll – expressiven Neo-Bop. Bei dem gibt es auch Raum für brodelnde Modal-Hymnen, freie Ausbrüche und vertrackte Tempowechsel. Intensität, Energie, Kommunikationsfreude und rhythmisches Feuer heißen die Zauberworte in seiner Musik-und nicht zuletzt: swing! Peter Protschka spielt seine Trompete in bester afroamerikanischer Tradition: mit dunklem, voluminösem Sound aber auch mit metallischer Härte, zerrenden Phrasen und strahlender Kraft: ein mitreißender Improvisator als langjähriges Bandmitglied hat er einen US-Musiker dabei, der 1988 als Saxofonist in der Band von Miles Davis bekannt wurde und auf dessen Album „Amandla“ mitspielte: Rick Margitza. Er reihte sich damit ein in die imposante Galerie von Jazzstars, die bei Miles Davis ihren Durchbruch schafften. Margitzas hitzig – expolsive Sturmläufe, aber auch seine beherzte Poesie befeuern die Musik dieser mit einer grandiosen Rhythmusgruppe gesegneten Band auf ganz eigene Weise. Europäischer Jazz auf Weltklasseniveau! (Mannheimer Morgen 2017, Ankündigung zu Jazz im Quadrat)

Peter Protschka, trumpet/flugelhorn/compostions

Rick Margitza, tenor sax, compositons

Martin Sasse, piano

Martin Gjakonovski, bass

Tobias Backhaus, drums