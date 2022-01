Peter Spielbauer - Pfitsch Göng

Das neue plastisch-elastische Solo-Theater-Stück des Philosokomikers Peter Spielbauer behandelt primär den Umstand, dass wir auf einer Kugel sitzen und durchs Weltall fliegen. Eine abstruse Situation ! Wie gehen wir damit um ?

Spielbauer verdichtet Lösungsvorschläge in »Pfitsch Göng«. Eine don-quichotische Übung mittels persönlicher Eckdaten zu kosmischen Koordinaten. Inklusive der kürzesten Geschichte der Menschheit ever; eventuell sogar mit Love-Story. Hört sich groß an, passt aber in einen Sack. Ein weiterer poetischer Welterklärungsversuch von Peter Spielbauer.

Sonne Sonne scheine, lass uns nicht alleine !

Sonne Sonne move, give me my daily groove !

»Peter Spielbauer liefert sich bei der Premiere von ‘Pfitsch Göng’ in Irschenhausen einen Wettstreit mit den Elementen. Keine Kleinigkeit, die Geschichte der Welt umfassend darzustellen. Er tut das durch seine Sprachvirtuosität und sein Theatercharisma, das es ihm erlaubt, im selben Tonfall von der Entstehung des Sauerstoffs und einem Museumsbesuch in Ulm zu schwadronieren. (…) Zwischen ‘kosmisch und komisch’ ist nur ein Buchstabe Unterschied. Und auf dieser diskreten Differenz balancieren die wild mäandernden Sätze. (…) Darauf muss man sich einlassen. Wer es tut, wird belohnt mit einer hochnotkomischen Revue, einem Parforceritt durch die Geschichte des Universums, vom Urknall über die Aktivitäten der Cyanobakterien bis zum potenziellen Rendezvous eines Glühwürmchens mit einer Sternschnuppe.« (Paul Schäufele, Süddeutsche Zeitung)