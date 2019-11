× Erweitern Peter And The Test Tube Babies

2019 sind es 41Jahre, dass Derek Greening und Peter Bywaters im englischen Peacehaven unweit von Brighton PETER AND THE TEST TUBE BABIES gründeten.

Es könnte das letzte mal sein das sich PETER AND THE TEST TUBE BABIES 2019 die Ehre geben werden. Mit dabei die unglaublichen Battleme aus L.A. die mit ihrer Wucht an die frühen Gun Club erinnern.