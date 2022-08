Peter Tschaikowsky - Dr. Roman Salyutov, Referent und Solist

An diesem Abend steht der Komponist Peter Tschaikowsky (1840-1893) im Fokus.

Mit Tschaikowsky etabliert sich die erste Generation professioneller russischer Komponisten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre erste Blütezeit erlebt und von nun an für den weltweiten Ruhm der russischen Musik sorgt. Es gibt kaum Gattungen, die bei Tschaikowsky keine Beachtung fanden: Sein großartiges und vielfältiges Talent zeigte sich gleichermaßen in der Bühnenmusik von Oper und Ballett und in seinen Instrumentalkompositionen, kleinen Klavierminiaturen und grandiosen Sinfonien, geistlicher und weltlicher Musik.

Gastdozent Dr. Roman Salyutov veranschaulicht anhand von Bildern und Audio- und Videobeispielen die künstlerische Entwicklung des jeweiligen Komponisten. Nach einer kurzen Pause folgt das ca. 50-minütige Solokonzert, in dem verschiedene Klavierwerke des jeweiligen Komponisten aufgeführt werden.

Informationen zur Anmeldung:

Es wird keine Abendkasse geben. Wir bitten Sie, sich rechtzeitig telefonisch unter 07931 574300 oder per Mail an vhs@bad-mergentheim.de anzumelden. Darüber hinaus gelten die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Die aktuellen Hygienevorschriften und weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Homepage unter www.vhsmgh.de abrufbar.

Die Veranstaltungsreihe "Das Schaffen der großen Komponisten" findet in Kooperation mit dem Deutschorden-Gymnasium, der Jugendmusikschule und der Buchhandlung Moritz und Lux statt.