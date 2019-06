Peter und der Wolf ist ein musikalisches Märchen von Sergej Prokofjew (1891-1953), der neben der Musik auch den Text schrieb. Die Textvariante von Loriot (1923 – 2011) behält die Handlung im Wesentlichen

bei, erweitert den Prokofjew’schen Text jedoch um viele humorvolle Details im typischen Stil des Autors. Die Komposition entstand 1936 nach der Rückkehr Sergej Prokofjews in die Sowjetunion. Er wollte damit Kinder mit den Instrumenten des Sinfonieorchesters vertraut machen. Jede Figur in der Geschichte ist einem bestimmten Instrument zugeordnet und hat ihr eigenes musikalisches Thema. Die Uraufführung fand

am 2. Mai 1936 statt.

Peter lebt zusammen mit seinem Großvater im ländlichen Russland auf einem kleinen Hof am Waldrand. Der Großvater warnt Peter vor den Gefahren des Waldes und ermahnt ihn, die Gartentür fest geschlossen

zu halten. Peter aber geht unternehmungslustig hinaus auf die große Wiese. Dort trifft er seinen kleinen Freund, den Vogel. Auch die Ente watschelt durch die Gartentür, die Peter offengelassen hat, und geht im Teich schwimmen. Während Ente und Vogel in Streit geraten, schleicht sich die Katze an und versucht- allerdings vergeblich- die beiden zu fangen. Der Wolf jedoch, der inzwischen aus dem Wald gekommen ist, fängt die Ente. Und in seiner Gier verschluckt er sie in einem Stück! Zu ihrem Glück jedoch gelingt es Peter mit Hilfe des kleinen Vogels den Wolf zu fangen und die Ente zu retten. Wie er das tut? Das kannst Du selbst erleben in dem musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ von Sergeij Prokofjew. Torsten Wille spielt auf der großen Rieger-Orgel der Marienkirche die Musik dieser spannenden und humorvollen

Geschichte und Sabine Großhennig erzählt sie mit Worten.

Torsten Wille, Reutlingen (Orgel)

Sabine Großhennig, Reutlingen (Erzählerin)