Das Ensemble Serenata und Streicher der Stuttgarter Musikschule präsentieren den weltbekannten und sehr beliebten musikalischen Märchen-Klassiker „Peter und der Wolf“ für die ganze Familie.

Sprecherin Jasmin Bachmann erzählt die spannende Geschichte.Sorglos öffnet Peter das Gartentor. Er ahnt nicht, welch Abenteuer ihn erwartet. Der Morgen scheint ganz normal zu sein. Die Ente schwimmt auf dem Teich. Der kleine Vogel tiriliert und die Katze schlendert durch den Garten. Doch plötzlich taucht der Wolf auf…! Spannend und voller Fantasie hat Sergej Prokofjew das von ihm selbst geschriebene Märchen in Musik umgesetzt. Jedem Instrument wird eine Person oder ein Tier zugeordnet, so dass sich die Handlung unmittelbar erschließt. Kongenial hat Loriot den ursprünglichen Text mit seinem Sinn für Humor verfeinert. Das lädt geradezu ein, die Geschichte durch die Musiktheaterklasse der Stuttgarter Musikschule auch szenisch darzustellen.Das Ensemble Serenata, seit 2011 unter der Leitung von Oliver Hasenzahl, gibt regelmäßig Konzerte im Großraum Stuttgart und bei internationalen Konzertreisen. Die Stuttgarter Musikschule führt Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heran und regt sie zu eigenem Musizieren an. Sie bietet theoretische Fächer sowie Instrumental- und Ensembleunterricht. Darüber hinaus bereitet sie talentierte Jugendliche auf das Musikstudium vor.Jasmin Bachmann (Bayerischer Rundfunk), SprecherinEnsemble Serenata der Stuttgarter Musikschule, Leitung: Oliver Hasenzahl

Musiktheaterklasse der Stuttgarter Musikschule, Regie: Stephan Raab

www.ensemble-serenata-stuttgart.de

Ermäßigter Preis gültig für Kinder bis 14 Jahre und Menschen mit Schwerbehindertenausweis B.

Rollstuhlfahrer wenden sich bezüglich Tickets direkt an den Veranstalter unter Telefon +49 711 7883-9040

Ermäßigte Karten können nur beim Veranstalter direkt erworben werden.