„Peter und der Wolf“, dieses allerberühmteste unter den musikalischen Märchen, steht am Sonntag, 5. Mai 2019, um 15 Uhr beim Familienkonzert im Carmen Würth Forum auf dem Programm. Die Würth Philharmoniker mit Gastdirigentin Elisabeth Fuchs bieten eine Neuinterpretation des Klassikers von Sergej Prokofjew. Karten gibt es für Kinder für 10 und 8 Euro sowie zu 20, 16 und 12 Euro für Erwachsene im Museumsshop des Museum Würth in Künzelsau-Gaisbach, über www.eventim.de und an allen eventim-Vorverkaufsstellen.