Peter und der Wolf

Schloss Kapfenburg Schloss 01, 73466 Lauchheim

Peter wohnt mit seinem Großvater am Rande des Walds. Eines Morgens lässt der Junge das Gartentor offen und der Wolf schleicht sich hinein. Mit Mut, Klugheit und der Hilfe seiner Freunde gelingt es Peter, ihn einzufangen.

Die zeitlose Geschichte von dem kleinen Jungen, strengen Großvater, der Ente, dem Vogel, der Katze und natürlich dem Wolf, hat schon Generationen von Kindern an die Musik herangeführt und für die Klassik begeistert. Verpackt in einer spannenden Geschichte werden sie spielerisch an musikalische Motive und ihre Bedeutung herangeführt, bis aus den Melodien Bilder in ihren Köpfen werden.

Kinder & Familie, Theater & Bühne
