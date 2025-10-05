Peter Valance erstaunt, überrascht und verzaubert.

In seiner neuen Show Supermagic präsentiert der Berliner Magier eine beeindruckende Kombination aus spektakulären Großillusionen, lustiger Comedy-Zauberei sowie magischer Interaktion mit dem stets verblüfften Publikum. Peter Valance gehört zur absoluten Weltspitze der Zauberkunst. Bei ihm lässt man sich gerne einen Abend lang hinters Licht führen, und erlebt dabei eine mitreißende Zaubershow für die ganze Familie, die das Beste aus der modernen Zauber­welt vereint.

Die Highlights seiner neuen Show sind sensationelle Illusionen. Wenn er einen großen rotierenden Ventilator auf magische Weise durchdringt oder seine Assistentinnen spurlos verschwinden und an einem völlig anderen Ort wieder erscheinen lässt, heißt es Atem anhalten und mitfiebern.

Perfekte Unterhaltung, brillant inszeniert und charmant präsentiert von einem herausragenden Zauberkünstler, der bereits viele Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit im TV verzaubert hat.