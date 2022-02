“Total bekifft im Treppenlift”

Songs & Hits von Liedermacher bis Fetenkracher

Die fabelhaften Müsli-Boys – das sind Kabarettist Peter Vollmer und E-Gitarren-Profi Roger Barrach. Sie präsentieren an diesem Abend ein musikalisches Mixtape von Liedermacher bis Feten-Kracher: „Am Tag als Conny Cramer starb“, „Was wollen wir trinken?“, aber eben auch die „Moorsoldaten“ und „bella ciao“ – Lieder, mit denen die Generation der Baby-Boomer groß geworden ist. Zu diesem Soundtrack sind sie mit dem Interrail-Ticket durch Europa gereist, haben gegen AKWs und Atomraketen demonstriert und gleich beim ersten Mal grün gewählt. Verbunden werden die Songs mit launig erzählten Geschichten: Es gab Himbeereis zum Frühstück, im Kühlschrank wohnte ein gewisser Hermann und man glaubte an die Jute am Menschen…

Kommen Sie mit auf diese musikalische Zeitreise! Barrach und Vollmer balancieren souverän auf dem Grat zwischen Anspruch und Unterhaltung und versprechen Ihnen: Sie werden mitsingen, Sie werden mitfühlen, und Sie werden richtig froh sein, diesen Abend miterlebt zu haben!