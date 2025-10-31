Er ist mittlerweile Stammgast bei uns im Sonnenhof!

Peter Wackel, einer der bekanntesten und beliebtesten Partyschlager-Sänger Deutschlands, steht seit über 20 Jahren für mitreißende Stimmung und ausgelassene Partynächte. Berühmt wurde er vor allem durch seine legendären Auftritte auf Mallorca, in den Partyhochburgen wie dem Bierkönig und dem Megapark, sowie bei großen Après-Ski-Events und Festivals.

Mit seinen Ohrwurmhits wie „Scheiß drauf! (Malle ist nur einmal im Jahr)“, „Joana“ oder „Inselfieber“ bringt er regelmäßig die Tanzflächen zum Beben und sorgt für eine unvergessliche Atmosphäre. Seine energiegeladenen Shows und seine direkte Verbindung zu den Fans machen jeden seiner Auftritte zu einem einzigartigen Erlebnis.

Freue dich auf einen Auftritt voller Partyklassiker, unbändiger Energie und jeder Menge Spaß – wenn Peter Wackel die Bühne unserer Hazienda betritt, bleibt garantiert kein Fuß still!