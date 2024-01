Peter Wanner: „Zwischen Kraichgau und Karibik. Das Leben des Johann August Engelhardt“

Eine außergewöhnliche Reise- und Lebensgeschichte aus den Anfängen der Moderne, niedergeschrieben 1846. Sie beginnt im Jahr 1789, als Johann August Engelhardt sein Heimatdorf im Kraichgau verlässt.

Er lebt einige Jahre in London, bereist als Seemann die Karibik, ist Matrose auf einem englischen Kriegsschiff und lässt in Guyana Sklaven für sich arbeiten. Die Lebensgeschichte von Johann August Engelhardt ist ein Beispiel dafür, wie Europa in den Kolonien durch Unterdrückung und Ausbeutung zu seinem Reichtum kam. Das Kapital, das Engelhardt von seinen Reisen zurück nach Hause brachte, hat hier zum industriellen Aufschwung beigetragen, aber auch die Lebenswelt in seinem Kraichgaudorf aus dem Gleichgewicht gebracht.

Peter Wanner stellt eine faszinierende Geschichte vor aus der Epoche, in der Europa die Gewinne aus den Kolonien in den Beginn der Industrialisierung steckte und so den Weg in die moderne Gesellschaft und den heutigen Wohlstand fand.

PETER WANNER, geboren in Heilbronn-Sontheim, studierte Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaft auf Lehramt an Gymnasien in Heidelberg. Seit 1985 ist er freiberuflich als Lektor und Historiker für Verlage und Gemeinden tätig. Von 1999 bis 2019 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv Heilbronn. Seit 2019 ist er freier Historiker. Peter Wanner lebt in Heilbronn.