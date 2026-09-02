Peterchens Mondfahrt -Kindertheater theaterta

Auf der Familie von Maikäfer Sumsemann lastet seit Generationen ein großer Fluch: Der Käfer hat, wie seine Vorfahren auch, nur fünf Beine.

Zusammen mit den Kindern Anneliese und Peterchen geht es los auf die Suche nach dem verlorenen Bein. Im Maikäferflug vorbei an der Sternenwiese über die Milchstraße zum Kaffeeklatsch bei der Nachtfee und bis zum Mond, wo der düstere Holzfäller das Bein gefangen hält. Und es braucht die Hilfe der Zuschauer für ein Happy End der Geschichte. Freut euch auf 45 Minuten hurmorvolles und abwechslungsreiches Spiel! Ab 4 Jahren.