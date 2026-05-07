11. Petersberg Berg-Crosslauf

Liebe Sportbegeisterte, die 11. Auflage des Petersberg Berg-Crosslaufs am 05. Juli 2026 beim TSV Marktbergel rückt immer näher und wir möchten Euch hiermit ganz herzlich einladen!

Euch erwarten wieder tolle Läufe für Cross- und Hobbyläufer, Walker, Schüler und Bambini. Aktiviert Euch und alle Sportbegeisterten und genießt die großartigen Strecken rund um unseren idyllischen Petersberg. Die Strecken des Hauptlaufs und des Hobbylaufs haben wir im Vergleich zu den letzten Jahren etwas geändert. Der 5,2 km Lauf führt mit weniger Asphalt und mehr befestigten Wald- und Feldwegen abwechslungsreich durch die Natur. Für Läuferinnen und Läufer die eine neue Herausforderung suchen ist unser 10 km Kurs perfekt geeignet. Mit etwas mehr Höhenmeter als in den vergangenen Jahren verläuft dieser teils asphaltiert, größtenteils jedoch über befestigte Wald- und Feldwege wunderschön um und über den Petersberg.