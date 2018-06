Wir bringen euch zum Schwitzen, Tanzen, Knutschen! Die Indie Disko ist das Geschenk von uns an euch. Wir ruhen uns nicht nur auf den Indie Classics aus, sondern mischen euch auch mit den neuesten Indie-Remixen , Rap ,Hiphop und Elektro-Pop auf!

Klingt gut? Ist gut. Halt mal mein Bier, ich muss jetzt tanzen!

Wir spielen für euch ! Two Door Cinema Club xArcade fire x Arctic Monkeys x Giant Rooks x lcd soundsystemx Crystal Fighters x Bilderbuch x whomadewho x The XX x Metronomy x Wanda x Von wegen lisbeth x Kraftklub x Alt J x Little Dragon ,xAnnenMayKantereit x Wombats x spoon x kooks x rin x Jc x marteria x parcels x Leoniden x moderat xFrittenbude x le tigre x whitest boy alive x Future Island und viele ,viele mehr neu und Classics indiepop/rock /Rap, HipHop/

Beginn: 23°° Uhr

