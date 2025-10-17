An diesem Abend wird Musik aufs Parkett gelegt, Töne in Tänze verwandelt und Saiten, Tasten und Trommelfelle werden zum Swingen gebracht.

Die Musik: egal ob klassisch angehaucht, vom Latin inspiriert, angejazzed oder von fetten Beats angetrieben, immer geht die abwechslungsreiche und stilvolle Musik von Peterston & Co mit schönen Melodien, kraftvollen Sounds und raffinierten Rhythmen zu Werke. Alles handgemachte Eigenkompositionen, mit einer klasse Band auf den Punkt gebracht.

Der Tanz: mit Leichtigkeit, Ausdruck und Power performen Tänzer:innen von GO Dance ein paar der musikalischen Schmuckstücke. Ihre eigens für dieses Konzert entwickelten fantasievollen Choreografien sind dabei eine echte Augenweide.

Das Ergebnis aus beidem: Grooves und Moves vom Feinsten.

Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend, in einem zauberhaften Ambiente und einer einzigartigen Kombination aus Tanz und Musik.