Petite Messe solennelle von Rossini

Rossini bezeichnete sie selbstironisch als die "letzte Todsünde meines Alters". Wenngleich er sich dem Inhalt des Messtextes mit großer Ernsthaftigkeit und Religiosität nähert, ist es doch vor allem Heiterkeit und Zuversicht, die diese Messe ausstrahlt. Und sie ist ein ganz und gar ungewöhnliches Werk - sowohl in der instrumentalen Begleitung von zwei Klavieren und Harmonium als auch in ihrer musikalischen Spannbreite zwischen strengem Chorsatz, prachtvollen Fugen und zum Teil hochdramatischen Solo-Partien - alles in allem ein einziges lebensbejahendes Meiserwerk!