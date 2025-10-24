Petites Chansons - Petites Histories

Auf dem Programm stehen Lieder von John Dowland, Henry Purcell, Gabriel Fauré Benjamin Britten, Richard Strauss und Arvo Pärt.

Geschichten über die Liebe und Natur, aber auch lustige Begebenheiten und philosophische Betrachtungen sind die Inhalte musikalischer Miniaturen abseits großer Formen. Sie lassen den Zuhörer genauso nachdenklich wie schmunzelnd zurück. Die Texte werden jeweils übersetzt und kurz skizziert.