Petra Börnerová Band

So tauften die Sängerin Petra Börnerová (CZ), ihr Ehemann, der Musiker Tomáš Bobrovniczký (SK), und ihr Sohn Tomáš ihr gemeinsam gegründetes Projekt.

Das Repertoire dieses Trios umfasst sowohl eine Vielzahl von Cover-Versionen aus dem Folk-Blues-Bereich als auch zahlreiche Eigenkompositionen dieses Genres. Ihre Konzerte sind eine Mischung aus interessanten Eigenkompositionen und Klassikern von Keb’ Mo bis …

Diese Band konnte man zumeist in kleinen Clubs, in Cafés, jedoch auch auf großen Musikfestivals finden. Petra Börnerová arbeitet mit dem Kontrabassisten Taras Vološčuk aus der Ukraine zusammen. (Früher bei Suzanne Vega, Čechomor).

Petra Börnerová gab bereits Hunderte von Konzerten, und dies nicht allein in Tschechien, sondern auch in vielen europäischen Ländern.

Tomáš Bobrovniczký wurde von der Slowakischen Blues-Gesellschaft zum „Bluesmann des Jahres 2012“ ernannt. Petra Börnerová und Tomáš Bobrovniczký wurden 2017 vom Musikportal bluesmusic.cz als „International Musical Personality 2016“ ausgezeichnet, und sie gewannen 2022 die „Czech Blues Challenge“.

Reservierung: ausschließlich per E-Mail an reservierung@kulturschmiede.de

Besetzung:

Petra Börnerová

Gesang, Akkordeon

Tomáš „Bobek“ Bobrovniczký

Gesang, akustische, elektrische & resonatorische Gitarre

Tomáš Bobrovniczký jr.

Schlagzeug

Taras Vološčuk

Kontrabass