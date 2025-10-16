Ist am Ende wirklich Schluss mit lustig? Natürlich nicht!

Petra Frey, Schauspielerin und Hospizbegleiterin, erzählt von den anderen Momenten in der Sterbebegleitung.

Mit Humor und Herz erleben Sie den filmreifen Abgang einer Bühnendiva, die berührende Geschichte einer verbotenen Liebe oder die witzigen Anekdoten eines Metzgermeisters, der auf die Zahnfee hofft.

Nebenbei erfahren Sie außerdem viel über den Sinn einer Patientenverfügung, ab wann eine Betreuungsvollmacht wichtig wird und warum Sie immer warme Füße haben sollten.

Aber auch andere Fragen werden beantwortet:

Kann man sich an einem Toten anstecken? Müssen Leichen leicht brennbar sein? Beißen nur Vegetarier ins Gras?

Ein wunderbarer Abend mit einer ganz neuen Sicht auf das Sterben. Humorvoll, herzlich und ein bisschen verrückt.