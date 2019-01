Petra Grupp - Herbarium

als Gast Margit Bu Dominguez, Wien

"Homage to O.Henry" Papierobjekt

Vernissage: So. 13.01.2019 17 Uhr

Kunstcafe: So. 10.02.2019 ab 14 Uhr

Petra Grupp lädt uns ein in ihre subtile Pflanzenwelt. Zu sehen sind Arbeiten aus den letzten drei Jahren. Neben über hundert tagebuchartigen Tuschezeichnungen, die ganz der Realität verpflichtet sind, zeigen ihre Bilder imaginäre Natur. Sie sind in Mischtechnik gearbeiitet, meist mit Collagenteilen ergänzt. Ihre dreidimensionalen Papierobjekte wachsen wie eigenständige Organismen in den Raum.