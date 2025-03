Petra Penz - Zwischen einander - Abstrakte Malerei

Die Rathaus Galerie in Balingen stellt ab dem 21. März unter dem Titel „Zwischen einander““ abstrakte Malerei der in Balingen lebenden Künstlerin Petra Penz aus. Der Eintritt zur Ausstellung, die während den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 24. Mai 2025 besucht werden kann, ist frei.

Diese Ausstellung öffnet einen vielschichtigen Dialog über menschliche Verbindung und Transformation. Der Titel verweist auf jene kostbaren Momente authentischer Begegnung, in denen sich Menschen unmittelbar und unverstellt gegenüber stehen – mit ihren Emotionen, Reaktionen und ihrer ganzen Menschlichkeit. Es sind diese direkten Begegnungen, in denen sich Wandlung vollzieht – zwischen dem Sichtbaren und Verborgenen, zwischen gesellschaftlicher Maske und authentischem Selbst, zwischen Erinnerung und Gegenwart. Zwischen einander. In ausgewählten Werken aus verschiedenen Serien zeigt sich ein Spiel von Verdichtung und Auflösung. Jedes Werk wird zum Spiegel essenzieller Zwischenräume, in denen sich das Wesentliche offenbart: die tiefe Verbundenheit menschlicher Existenz trotz – oder gerade wegen – ihrer Vielschichtigkeit.

Für Petra Penz ist abstrakte Kunst eine Erforschung der unsichtbaren Schichten der Existenz. Sie arbeitet intuitiv und lässt jedes Gemälde durch multiple Schichten von Acrylfarbe auf Leinwand entstehen. Wie beim Freilegen emotionaler Landschaften baut sie auf, überdeckt und enthüllt Elemente, bis eine tiefere Resonanz hervortritt. In ihren Serien geht sie jeweils einer eigenen Fragestellung nach, die sie aus den verschiedensten Blickwinkeln durchdringt. Sie erkundet unterschiedliche Spannungsfelder – persönlich, generationenübergreifend, universell. Sie schafft Räume, in denen tiefe Begegnungen stattfinden können. Ihre Werke laden ein zu kontemplativen Reisen und bieten Navigation durch die komplexe, zeitgenössische Existenz.

Petra Penz, geboren 1971 in Albstadt, lebt und arbeitet in Balingen als abstrakte Künstlerin und Designerin. Sie studierte am renommierten Art Center College of Design (Europe), wo sie durch Produkt- und Grafikdesign ihren individuellen Zugang zu Form und Farbe entwickelte. Ihre Werke wurden an Ausstellungsorten und Galerien in Europa gezeigt, darunter Berlin, München und Mailand. Nach intensiven Studien bei den Meisterkünstlern Prof. Markus Lüpertz und Daniela Kammerer entwickelte sie ihren charakteristischen Stil. Ihre Gemälde befinden sich in Privatsammlungen in Europa und in den USA.

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 – 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 – 13.00 Uhr

Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Vernissage:

Die öffentliche Vernissage findet am Donnerstag, den 20. März ab 19.30 Uhr statt. Zur Einführung spricht der Kurator Walter Meinlschmidt, die Künstlerin ist anwesend.