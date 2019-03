Petra Weller: Das Wispern der Welt im Frühling

Fast meint man, es zu hören, das Wispern der Welt, wenn man im Frühling durch Wiesen und blühende Bäume spaziert, und beinah könnte man wieder an Feen glauben, hat man sie doch schon fast gesehen - oder was ist das nur für ein Flirren in der Luft? Klingt märchenhaft... doch wann, wenn nicht im Frühling, wenn alle Sinne sich öffnen, das Leben wieder neu wird und der Leichtsinn wörtlich genommen werden darf, wäre nicht die Zeit für Märchenhaftes und Wunderbares! Lassen Sie sich verzaubern von Märchen und Geschichten über Blüten, Blumen und Bäume, vom Werden, Wachsen und Glücklichsein...