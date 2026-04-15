Märchenabend rund um fantastische Frauen – stark und wild, klug, voller Magie und alles andere als hilflos. Die Frauen in den Märchen warten mitnichten nur auf den Kuss des Prinzen.

Sie nehmen ihr Leben selbst in die Hand, schlagen dem Schicksal ein Schnippchen und retten auch mal den Mann ihrer Träume, damit das mit dem Kuss doch noch klappt. Lassen Sie sich überraschen von Märchenheldinnen jenseits von schlafenden Prinzessinnen und zerbrechlichen Schönheiten… Petra Weller nimmt Sie mit auf eine lebendige und stimmungsvolle Reise in eine Welt voll wunderbarer Frauen. Märchen-Erzählen, seit 2016 Teil des immateriellen Kulturerbes, ist eine alte, weltweit verankerte Kunst und findet seine Kenner und Genießer durch alle Generationen. Um seinen Zauber zu entfalten, braucht das Märchen nichts als das erzählte Wort – ein ganz besonderer Genuss!