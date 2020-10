Der preisgekrönte Bassist und Komponist Petros Klampanis, der sowohl in seiner Heimatstadt Athen als auch in New York lebt, hat sich nicht nur weltweit als „beeindruckender Spieler und Komponist“ (JazzTimes) einen Namen gemacht, sondern auch als „ein Musiker, der schon immer aus seinem Herzen gesprochen hat“ (Downbeat). Irrationalities, sein viertes Projekt als Bandleader/musikalischer Leiter, sein erstes Trio-Projekt und gleichzeitig, das erste unter dem deutschen Label Enja – spiegelt seine eigene Realität wieder, in der er ständig zwischen zwei Kulturen lebt, oder in seinen Worten, das Gefühl hat „ständig in der Luft zu sein/hängen“.

Besetzung:

Kristjan Randalu - piano

Petros Klampanis - bass

Bodek Janke - drums/percussion