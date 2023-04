Petrov's Flu- Petrow hat Fieber

Nach Jahren des Hausarrests konnte der russische Regisseur Kirill Serebrennikov seine Heimat verlassen und lebt nun in Berlin im Exil. Vorher drehte er noch "Petrov's Flu", einen wilden, enigmatischen, wütenden Abgesang auf ein Russland im Wandel.

Lange Kamerafahrten verbinden in fließenden Einstellungen die disparaten Ideen und Gedanken, wild und ungezügelt, voller eindringlicher Bilder und Momente, auf die es sich einzulassen lohnt.

Anfang der Nuller Jahre, Jekaterinburg, kurz hinter dem Ural gelegen, der geographischen Grenze zwischen Europa und Asien, zwischen West und Ost. Jelzin ist gestürzt, das Land versinkt im Chaos, die Zukunft ist ungewiss. Und Petrov hat die Grippe. In einem Bus beginnt die lose Handlung, kurz darauf ist Petrov, eigentlich Automechaniker, Teil eines Erschießungskommandos.

Ein Freund gibt ihm Medikamente, die seinen delirierenden Zustand noch verstärken, zumal es die Nacht vor Silvester ist, die ganze Stadt, das ganze Land, kurz vor dem Durchdrehen steht. Erinnerungen an seine Kindheit, an eine Begegnung mit Väterchen Frost, Musikaufführungen im Kindergarten, verschmelzen mit der Gegenwart. Währenddessen versucht Petrovs Frau Petrova, eine Bibliothekarin, während einer Lesung für Ordnung zu sorgen. Doch die zunehmend vulgäre Stimmung macht Petrova aggressiv und gewalttätig. Zu Hause, in ihrer kleinen Wohnung, wartet derweil Igor auf seine Eltern und freut sich auf das neue Jahr.

Mehrere Jahre stand der russische Theater-, Opern-, und Filmregisseur Kirill Serebrennikow unter Hausarrest, vage Vorwürfe der Untreue schränkten seine Freiheit ein, die Gefahr einer Verurteilung und Lagerhaft hingen in der Luft. Es hilft, mit diesem Wissen Serebrennikows neuen Film "Petrov's Flu" zu sehen, die Verfilmung eines Romans von Alexey Salnikovs, eine atemlose, irritierende, delirierende Reise durch die russische Nacht.