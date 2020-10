Petrus Ceelen: Halt und Haltung im Leben und Sterben

Wir brauchen einen Halt, der uns hilft, das Schwere im Leben auszuhalten. Einen Halt, der uns auch angesichts des Todes aufrecht hält. Was hält uns, wenn wir unsere Liebsten loslassen müssen? Was trägt uns auf dem Weg durch die Trauer? Ohne Halt wird der Mensch haltlos. Mit einer guten Grundhaltung lässt sich nahezu alles aushalten. An diesem Abend stellt der Seelsorger auch sein neues Buch vor: Über Stock und Stein - Querbeet durchs Leben.