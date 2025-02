Petsos & Schwarz - Downhome Blues

«Von den Baumwollfeldern in den Großstadtdschungel». Eine Zeitreise durch die Geschichte des Blues, der Musik der Schwarzen Amerikas.

Das Duo interpretiert gekonnt ausdrucksvolle Bluesballaden, treibende Tanzstücke und Werke der alten Bluesmeister in modernem, frischem Sound.

Bernd Schwarz (Gesang, Mundharmonika)

Janni Petsos (Gesang, Gitarre).

Ausdrucksvolle Bluesballaden und fetzige Tanzstücke, wie sie in den „Juke Joints“, den Tanzschuppen der Schwarzen, in den Südstaaten zu hören sind, werden auf begeisternde Art dargeboten. Ohne große Anstrengung lavieren sie zwischen den zahlreichen Nuancen, die den Blues und Boogie der 30er bis 60er Jahre so reichhaltig und farbenprächtig ausfallen ließen. Der Gitarrist Petsos weiß mit seiner perfekten Technik und Fingerfertigkeit zu begeistern.

Mit ihrem unterhaltsamen Programm blättern sie in der Geschichte der afroamerikanischen Kultur und zeigen dabei auch deren musikalische und sozialen Hintergründe auf. Sie interpretieren die Werke der alten Bluesmeister in modernem und frischem Sound. Das Programm illustriert die Historie des Blues und besteht aus Klassikern und zu Unrecht unbekannt gebliebenen Perlen der Bluesgeschichte.

Stationen ihrer Reise sind:

- das Mississippi der 30er Jahre

- das Chicago der 40, 50er und 60er Jahre

- das New Orleans der 50er Jahre

- das Louisiana der 60er Jahre