The Nightingales (UK)

The Nightingales waren erst März 2016 zum ersten Mal bei uns, haben sich aber derart in unsere Herzen gespielt wie selten eine Band, es war ein Ereignis, dem man wieder und wieder und nochmal wieder beiwohnen will, so dass es einem Bedürfnis gleich ist, sie so schnell wieder einzuladen. Zuerst einmal gehört hier die musikalische Qualität der Band gelobt: wie kaum jemand sonst gelingt ihnen der Wechsel zwischen Proto-Punk/Wave und Pub Rock mit Blues und Folk und was weiß ich noch. Immer Nonchalant im Zentrum des Wirbels: die Frau an den Trommelstöcken: Fliss Kitson - aber auch Andreas Schmid, der Bassist von Faust, und James Smith an der Gitarre sorgen für schweisstreibende Stimulierung.

Doch drehen tut sich alles hier und heute um den wahrhaft legendären Robert Lloyd am Mikrofon, einem Urgetüm der Birminghamer Punkszene, schon von 1977 bis 79 bei den Perfects und danach mit den Nightingales eine der Kultbands auf der Insel bis zum zwischenzeitlichen Ende am Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Robert verfügt über eine unvergleichliche Bühnenpräsenz, ein Entertainer vom Schlage eines Frank Sinatra, der sein Leben, seine Beobachtungen und sein Temperament mit auf die Bühne bringt, ein unvergleichliches Original, verletzlich und kompromisslos mit großartigen Texten, Lyrik, die das Leben schreibt.

Wenn man eine Band sucht, die exemplarisch, sozusagen als Signatur-Band, für alles steht, was wir und ihr im Club W71 über all die Jahre an einem Rockereignis suchen, dann definitiv die Nightingales, sie sind sozusagen unser Konsens, sie bespielen genauso großartig high und low, Oben, Unten und die Mitte, Satt und Trocken, Himmlisch, jauchzend, melancholisch und sie rocken dabei, dass die Schwarte kracht und die Tanzschuhsohlen abreiben.

Ich übertreibe hier mit keinem Wort, der Abend letztes Jahr mit den Nightingales war ein Fest der Freude, zum Heulen schön, und es ist mir eine Ehre, sie euch noch einmal vorstellen zu dürfen. SMX.