Petterson & Findus „Ein Feuerwerk für den Fuchs“

Wenn man, wie der alte Pettersson und sein Kater Findus, so weit draußen und so nah am Wald wohnt, dann kann es schon einmal passieren, dass wilde Tiere zu Besuch kommen...

Ein Fuchs macht die Gegend unsicher: Pettersson und Findus müssen sich also etwas einfallen lassen, um die Hühner zu beschützen. Aber gleich, wie Nachbar Gustavsson, mit dem Gewehr auf ihn loszugehen, kommt für die beiden gar nicht in Frage!

Wozu haben sie denn einen Tischlerschuppen voller toller Sachen und Gerümpel und vor allen Dingen: Die Köpfe voller Ideen...?

Damit werden Pettersson und Findus dem Fuchs bestimmt eine gepfefferte Lektion erteilen!