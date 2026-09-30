PETTERSON UND FINDUS bekommen Weihnachtsbesuch

Für die Bühne bearbeitet von Jasmin Sarah Zamani.

Weihnachten steht vor der Tür, auch für den eigenbrötlerischen, aber liebenswerten Bauern Pettersson und seinen lebhaften Kater Findus. Eine unglückliche Fußverletzung bringt aber alles durcheinander. Trotz aller Schwierigkeiten und mit viel Humor und Einfallsreichtum gelingt es den beiden, ein unvergessliches Weihnachtsfest zu feiern. Ein warmherziges Stück für die ganze Familie um Freundschaft, Zusammenhalt und die wahre Magie der Weihnacht.

Aufführungsrechte beim Bühnenverlag Weitendorf, Hamburg

Vorstellungen am Vormittag nur buchbar über die Thetaerverwaltung: theater@dinkelsbuehl.de