Petterson und Findus - Pettersson bekommt Weihnachtsbesuch

In einer Inszenierung für Kinder ab drei Jahren zeigt das „Theater vom Rabenberg“ einen Klassiker der Kinderliteratur als Figurentheater, nach dem bekannten Kinderbüchern von Sven Nordquist.

In einer Inszenierung für Kinder ab drei Jahren zeigt das „Theater vom Rabenberg“ einen Klassiker der Kinderliteratur als Figurentheater, nach dem bekannten Kinderbüchern von Sven Nordquist.

Weihnachten steht vor der Tür und der der kleine Kater Findus wünscht sich nichts sehnlicher als dass der Weihnachtsmann ihn besuchen kommt. Aber der Weihnachtsmann besucht ja eigentlich nur Menschenkinder aber keine Katzen. Als sich der alte Pettersson dann, am Tag vor dem heiligen Abend auch noch den Fuß verstaucht, ist eines klar - das wird das schlimmste Weihnachten das Findus jemals erlebt hat!

Wie am Ende doch noch alles gut wird, zeigt das „Theater vom Rabenberg“ in einem lustigen Stab-Marionetten-Spiel, nicht nur für Kinder!