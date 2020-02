Pettersson & Findus

Ein Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Sven Nordqvist

Nur einmal im Jahr Geburtstag haben? Das ist viel zu wenig, findet Findus. Mindestens dreimal im Jahr muss ein richtiger Kater seinen Geburtstag feiern, denn jedes Mal wenn Findus Geburtstag hat, backt der alte Pettersson ihm eine Pfannkuchentorte! Und außerdem ist das lustiger. Aber an einem Geburtstag, als Pettersson kein Mehl mehr in der Speisekammer findet und mit dem Rad ins Dorf fahren will, um welches zu kaufen, geht alles schief...

Wie Findus an diesem Tag doch noch zu seiner Geburtstagstorte kommt und zu Kaffee und Wiener Walzer auf dem Grammofon dazu - das wird in diesem Theaterstück erzählt. Gewohnt liebevoll und mit viel Humor umgesetzt vom Pettersson-Team im CAPITOL.

Mit „Eine Geburtstagstorte für die Katze” legte Sven Nordqvist den Grundstein für die grandiose Pettersson und Findus-Reihe.