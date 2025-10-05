Pettersson & Findus

Findus, der Kater vom alten Pettersson, hat noch nie in einem Zelt geschlafen.

Klar, dass er endlich mal ausprobieren muss, wie das ist. Und weil der alte Pettersson auch gerade etwas ausprobieren möchte, nämlich seine selbst erfundene Flitzbogenwurfangel, beschließen die beiden, einen Ausflug in die Berge zu machen. Da können sie ein bisschen wandern, ein bisschen Barsche angeln und ein bisschen zelten. Aber es kommt alles anders. Und das nur wegen der blöden Hühner, die partout auch einmal ausprobieren wollen, wie das ist, in einem Zelt zu schlafen.