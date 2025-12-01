Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch

Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg

Eine schöne Bescherung! Es ist der Tag vor Weihnachten. 

Der alte Pettersson und sein Kater Findus haben noch keine Weihnachtsvorbereitungen getroffen und zu allem Überfluss verstaucht sich Petterson auch noch den Fuß. Wie sollen die beiden jetzt zu einem Weihnachtsbaum kommen? Und wie zu Stockfisch, Fleischklößchen und Pfefferkuchen? Eine turbulente und herzerwärmende Geschichte vom alten Pettersson und seinem vorwitzigen ­Kater Findus, von Genügsamkeit und Nächsten­liebe, und vom Zauber der Weihnachtszeit.

Info

Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Google Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-14 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-14 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-14 15:00:00 Outlook iCalendar - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-14 15:00:00 ical
Google Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-15 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-15 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-15 11:00:00 Outlook iCalendar - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-15 11:00:00 ical
Google Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 09:30:00 Outlook iCalendar - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 09:30:00 ical
Google Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 11:00:00 Outlook iCalendar - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - 2025-12-16 11:00:00 ical

Tags