Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch

Eine schöne Bescherung! Es ist der Tag vor Weihnachten.

Der alte Pettersson und sein Kater Findus haben noch keine Weihnachtsvorbereitungen getroffen und zu allem Überfluss verstaucht sich Petterson auch noch den Fuß. Wie sollen die beiden jetzt zu einem Weihnachtsbaum kommen? Und wie zu Stockfisch, Fleischklößchen und Pfefferkuchen? Eine turbulente und herzerwärmende Geschichte vom alten Pettersson und seinem vorwitzigen ­Kater Findus, von Genügsamkeit und Nächsten­liebe, und vom Zauber der Weihnachtszeit.